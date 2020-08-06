  • الخميس 06 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:14 م
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

مادلين طبر: لبنان تحتاج رئيس مثل السيسي

لبنان

دولة عربية تحذر من كارثة تفوق حريق بيروت

أرشيفية

مصايف اسكندرية: انتظروا مفاجآت سنعلن عنها قريبًا

لبنان

سفيرنا مصر بلبنان يكشف مفاجأة مدوية عن حجم انفجار بيروت

المتظاهرون يقطعون طرق رئيسية في لبنان

محافظ بيروت: لم نلمس أي مساعدات جدية من الدول حتى الآن

الإبراشي

" الإبراشي": لبنان يدفع ثمن صراع الكبار

فريق الزمالك

عودة الدوري.. الزمالك فى مواجهة ساخنة أمام المصري

الأمن السعودي يقتل 4 من «داعش»

تهز السعودية.. يقتل زوجته وشقيقه ويهرب لمكان مجهول

تامين الكنائس بالمنيا

أستاذ قانون كنسي: عودة الصلاة في الكنائس وأديرة مصر بالحجز

روما

بيع نادي روما الإيطالي بهذا المقابل

معلومات محزنة عن مرض الفنان محمود ياسين: ليس له علاج

الصفحة الأخيرة

محمود ياسين
محمود ياسين

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنان شهير: أنا معجب جدًا بذكاء وعلم الشيخ عبدالله رشدي

#

فنان شهير: زوجتي أحرجتني بشدة بسبب يسرا

#

ماذا قال الفنان محمود مسعود عن " محمد مرسي"

#

وفاة الفنان محمود مسعود بشكل مفاجيء

محمود ياسين

كشفت الفنانة شهيرة أنباءًا محزنة عن الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين.

وقالت في مداخلة تلفزيونية مع برنامج التاسعة إنه مصاب بالزهايمر وأن مرضه ليس له علاج.

وقالت في المداخلة: الحالة مش بتتحسن، ربنا موجود مش عارفه هنعمل ايه، الواحد بيقول يارب تعدي الأزمة، الموضوع إنه ملوش علاج، ربنا يرفع عنه ويشفيه.

تابعت: حالته ساعات تبقا إلى حد ما الواحد يتقبلها، وساعات اتهز أوي، ولادي يقولوا لي يا مامي ما احنا عارفين تطورات الموضوع، لكن عشان أنا ملزماه باستمرار أي تفصيلة ولو صغيره بتأثر معايا، أنا بس بتمنى من ربنا الحالة متدهورش، لو حتى هتثبت على كده أنا راضية.. يعني حتى هقول الحمد لله حسه في الدنيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لـ "إنبى"
» معسكر مغلق لـ "زعيم الثغر" قبل مواجهة الزمالك
» الكويت.. ثلاثيني يحتجز والدته وشقيقته ويهدد بقتلهما بمطرقة
» نجم الأهلي: مرتضى ناجح بامتياز .. والخطيب "مقبول"
» معلومات محزنة عن مرض الفنان محمود ياسين: ليس له علاج
» فنانة لبنانية شهيرة تدعو لاحتلال لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت
» فتاة لبنانية تتسبب في أزمة كبرى لـ محمد رمضان
» الحضري يهاجم مدرب المنتخب: مش فاكر مين دا .. ومش فاضي أسمع تصريحاته
» نجم الزمالك: ليه مش بتهاجموا اللي بيحصل الساحل دا؟
» مقتل العشرات سنويًا.. القطارات تدهس الأفيال في الهند
» انتحار بطلة فيلم «نتفليكس» بعد تعرضها لاعتداء جنسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية