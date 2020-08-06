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فنانة لبنانية شهيرة تدعو لاحتلال لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

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فنانة
فنانة

أحمد عادل شعبان

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انفجار مرفأ بيروت

كارمن لبس

تعرضت فنانة لبنانية شهيرة لهجوم ضخم بعد مطالبتها بإعادة احتلال بلادها من فرنسا بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقالت الفنانة كارمن لبس في تغريدة وضعت بجانبها صورة الرئيس الفرنسي ماكرون :تعا وجيب معك الإنتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال".

الت الممثلة اللبنانية انتقادت من متابعيها، الذين تصوروا أنها تستعين  بالاحتلال الفرنسي لإنقاذ لبنان، واتهموها بالذل والخنوع والعبودية، غير
أنها ردت في تغريدة قائلة: "أين الاستقلال والعزة؟ إذا مش عايش هون فما تتفلسف، أكبر ذل يلي عم نعيشوا، إذا المستعمر غريب بتحاربو لتبني وطن، بس إذا المستعمر منك وفيك شو بتعمل؟ لا تزايد عليي بالعروبة والوطنية أنا كل  عمري عشتو هون، أنا حكيت باسمي لا باسمك ولا اسم غيرك، ومش أنت الي بتقلي لمين بسجد، ما بسجد غير لربي".

أتبعت كارمن لبس تغريدتيها بأخرى جديدة نفت فيها تهمة الاستنجاد بالاستعمار  قائلة: "كل واحد ما فهم المعنى المجازي، وأخد الجملة بشكل حرفي هو مسطح  عقليا وفكريا، وما بدّي قول بهيم لأنه حرام.... فكل واحد فكره محدود رح إعمل له بلوك لأنه ما بيهمني أعرف إنه موجود بها العالم".

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