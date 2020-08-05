مصر تمد بيروت بجسر جوي من المساعدات

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قال ياسر علوي ، سفير مصر فى بيروت بأن لبنان بها مايقرب من 40 ألف مصري ، يتم التواصل معهم عن طريق ثلاث محاور أولها رابطة الجالية المصرية بـ لبنان .


وأضاف ياسر علوي ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحياة اليوم " المذاع على فضائية الحياة ، أن مصر نجحت في إمداد المصريين المقمين في لبنان ، بالمواد الغذائية ، خلال أزمة كورونا .


وأشار "علوي" ، إلى أنه تم التواصل مع أهالي الثلاث ضحايا المصريين ، في حادث انفجار لبنان ، وأمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بنقل الجثامين ، بجهود مشتركة مع وزيرة الهجرة .


وأعلن "علوي " ، أن سفارة مصر بلبنان أطلقت جسرا جويا للإغاثة، مزود بالمستلزمات الطبية والأغذية ، بالإضافة إلى مستشفى ميداني تم إطلاقها منذ عام 2006 ، لدعم ضحايا الحرب ، شاركت في دعم  بيروت في الأزمة ، مجانا دون أي مقابل ، ولأية جنسية عربية لمن يحتاج ، دون تفرقة .

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