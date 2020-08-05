«السيسى» يعزى ميشيل عون فى ضحايا المرفأ بلبنان

05 أغسطس 2020 - 01:32 م

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون، للتعزية فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذى وقع أمس الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات.

وأعرب الرئيس عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

كما أكد الرئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء فى لبنان، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان فى محنتها.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.