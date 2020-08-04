"نهى العمروسي" ترد على اغتصاب ابنتها على يد 6 شباب

04 أغسطس 2020 - 06:35 م

ردت الفنانة نهى العمروسي، على مزاعم تورط ابنتها في واقعة اغتصاب جماعي داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى، والتي شغلت اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، رغم حدوثها قبل 6 سنوات.

تزعم المحامية نشوى صفاء الدين، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أنها حصلت على قسيمة زواج نازلي كريم، ابنة نهى العمروسي، من شاب يدعى، عمرو إبراهيم غريب فارس، لتكتشف بعد البحث أن الفتاة متورطة في اختلاق قصة "جريمة الفيرمونت"، المعروفة باغتصاب إحدى الفتيات المجهولات حتى الآن على يد 6 شباب، وذلك بسبب خلافاتها مع زوجها المذكور، فقررت الانتقام منه بهذه الطريقة.

من جانبها، رفضت نهى العمروسي الرد على تلك المزاعم، أمس الاثنين، قائلة: "لا أستطيع الحديث عن هذا الموضوع، وسأستشير محامين وأعرف الموقف القانوني، وبعدها أستطيع أن أرد".

وكان فندق "فيرمونت نايل سيتي" المطل على نيل القاهرة، أصدر بيانا رسميا في 31 يوليو للتعليق على ما تم تداوله في الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعة اغتصاب مجموعة شباب لفتاة بعد تخديرها بعد انتهاء حفل في عام 2014.

وجاء في بيان الفندق: "نحن على دراية ونتابع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014، حيث تواصل على الفور فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تداول تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم".

وأضاف: "حيث أن أهم أولوياتنا دائما ما كانت سلامة وأمن ضيوفنا وزملائنا، هذا ويلتزم فريق إدارة الفندق وجميع الزملاء بمساعدة السلطات والجهات المعنية المخولة في حالة فتح تحقيق رسمي وسنواصل تقديم دعمنا المطلق في هذا الشأن، في هذه الأثناء قلوبنا ودعواتنا لأي شخص قد يكون تأثر بهذا الحادث المؤلم".