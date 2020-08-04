» شاهد.. لحم الأضحية يتحرك بعد الذبح

أظهر مقطع فيديو، قطعة من لحم الأضحية تتحرك كما لو كانت لا تزال على قيد الحياة.
وفي الفيديو الذي تم تصويره في بلدية تميرلوه في باهانج بماليزيا، يظهر اللحم بينما يتحرك على ما يبدو من تلقاء نفسه أثناء وضعه على لوح تقطيع.
وتساءل مصور الفيديو: "لماذا يتحرك اللحم؟ أمي ترفض طهيه لأنها خائفة للغاية". وأضاف لاحقًا: "لقد صدمنا قليلاً وخفنا، لكن بعد ذلك، تظاهرنا للتو بأنه لم يحدث شيء".
وتابع: "لقد شعرنا بالفزع لأننا لم نكن نعرف هذه الظاهرة. توقفت عن الحركة عندما قررت أمي وضعها في الثلاجة. لقد اندهشت من تعليقات مستخدمي الإنترنت لأنني أستطيع أن أرى أن هناك الكثير من الناس يعرفون سبب ذلك، لكن بعضهم لا يعرفون شيئًا عن نفسي".
ويعتقد أن السبب وراء النبض هو أن النهايات العصبية في قطعة اللحم الطازجة لم تمت بعد.
وفي حين أن ذلك من غير المألوف، كانت هناك أمثلة أخرى على مواقف مماثلة.
في عام 2017، تم تصوير قطعة من اللحم البقري تتحرك أمام الكاميرا في محل للجزارة. كما تم تصوير سمكة محترقة معلقة فوق وعاء ساخن وهي تتحرك.
شاهد هنا..