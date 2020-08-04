» التعليم تفاجئ أوائل الثانوية العامة بلوحة شرف تكريما لهم

كتبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تهنئة جديدة لأوائل الثانوية العامة 2020.





ونشرت الوزارة، لوحة شرف فيها صور وأسماء أوائل الثانوية العامة للشعبة العلمية، علوم ورياضيات، والشعبة الأدبية، والمكفوفين وطلاب الدمج التعليمي، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM.





وقالت وزارة التربية والتعليم "نتمنى لأوائل الثانوية العامة مستقبلا مشرقا مليئا بالتفوق والنجاح الباهر".





وكان اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.