» شاهد.. اشتعال حرائق هائلة بمدينة صناعية بإيران

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إيران

حريق

روسيا اليوم

عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لقطات حية اندلاع حرائق في مدينة صناعية ومركب تجاري في إيران، وذلك ضمن سلسلة الحوادث والحرائق الغامضة التي تجتاح البلاد.

ويظهر بالفيديو المعروض اندلاع حريق واسع في مدينة جاجرود برديس الصناعية الخاصة شمال شرق طهران، وسط محاولات من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.

 شاهد الفيديو..

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