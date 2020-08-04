» شاهد.. اشتعال حرائق هائلة بمدينة صناعية بإيران

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تمتد لأجيال
بالفيديو.. الكشف عن تسجيل جديد يوثق جريمة قتل جورج فلويد
بالأسماء .. ننشر قائمة أوائل الثانوية العامة 2020
صاحب تمثال مصر تنهض: راجعوا تاريخي و إنجازاتي
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وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020 بنسبة نجاح 81.5%
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رئيس جامعة القاهرة: "أوعدكم هتسمعوا خبر رائع"
"ترامب" يكشف عن أكبر خطأ في تاريخ الولايات المتحدة
إيمان هاني
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