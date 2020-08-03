» خبير تربوي يكشف أهمية تطبيق التعليم عن بُعد

03 أغسطس 2020 - 10:30 م

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أن تطبيق التعليم عن بعد بدءا من العام الدراسي الجديد، لا يمكن أن يكون بديل عن تعليم المواجهة في العالم أجمع .



وأضاف فتح الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النيل للأخبار"، أنه يمكن إدخال بعض الاضافات لاستخدام التكنولوجيا في عملية التعليم، موضحا أنه لن يتم تطبيق التعليم عن بعد إلا كوسيلة مساعدة لعملية التعلم في العالم أجمع وليس في مصر فقط.

