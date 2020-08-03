» متحدث "الري" يكشف آخر تطورات ملف سد النهضة

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن مخرجات القمة الافريقية الرئاسية الأخيرة أكدت على استكمال المفاوضات المتعلقة بآليات ملء وتشغيل سد النهضة .



وأضاف وزير الري في مداخلة هاتفية على قناة " تن "، أنه أبدى اعتراض مصر الشديد بسبب الإجراء الأحادي من الجانب الإثيوبي بخصوص ملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب وهذا يدل على تواجد دلالات سلبية واضحة تؤكد على عدم رغبة الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل مؤكدا: "إجراء اثيوبيا يتعارض مع اتفاق اعلان المبادئ ومصر اكدت على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء سد النهضة والتوصل إلى حلول لكل النقاط الخلافية".

