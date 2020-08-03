» طبيب يحذر مرضى القلب من تناول "لحم الضأن" لهذا السبب

قال الدكتور فهمي شارل، وكيل المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية وأستاذ الطب المهني واستشاري أمراض القلب،إن هناك نوعا من البروتينات يضر بالكلى، وهناك أنواع من الاطعمة واللحوم قد تؤدي الي مضاعفات لها علاقة بامراض القلب.
وأوضح خلال مداخلة عبر خاصية "زوم"، على القناة "الأولى"، اليوم الأثنين، أن اللحم الضأن به كمية دهون عالية، ويشكل خطورة على القلب إذا تم تناول كميات كبيرة منه خاصة في عيد الأضحى المبارك .
وأضاف شارل، أن الوجبة المتوازنة هي الأساس في التعامل الصحي، مشيرًا إلى أنها تختلف من فرد لآخر، فمثلًا إذا كان هناك مريض بالقلب والنقرس والكلى فإنه سيكون مهتمًا بتناول كميات أقل من الدهون واللحوم، ويجب الابتعاد عن اللحوم المشبعة بالدهون الضارة.
وحذر وكيل المعهد العالي للصحة العامة ، من تناول اللحوم المصنعة بشكل مستمر لأن بها كم عالي جدا، ويفضل تناول اللحوم الحمراء الطازجة لان بها دهون قليلة ولكن بكميات مناسبة ،مشيرا إلى أن الفرد يحتاج إلى كمية ليست كبيرة من البروتين تقدر بما يتراوح ما بين 200 جرام إلى 300 جرام، منوها إلى أن اللحم الضاني قد يصيب الشرايين أيضا.