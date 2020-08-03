قصة حب عنيفة بين أسد ولبؤة تنتهي نهاية مآساوية

03 أغسطس 2020 - 09:30 م

شهدت حديقة الحيوانات في لوس أنجلوس تنويم أسد ولبؤة وإنهاء حياتهما في يوم واحد، بعد قصة حب دامت ست سنوات بين زوجين لم يفارقا بعضهما حتى النفس الأخير.

ورغم أنهما يبلغان من العمر 21 عاما، إلا أنهما ولدا في مدينتين أمريكيتين مختلفتين، والتقيا لأول مرة في حديقة حيوانات وودلاند بارك، حيث بدأت علاقتهما الرومانسية عام 2014، وتم نقلهما إلى حديقة حيوانات لوس أنجلوس.

ويقول المشرفون على الحديقة، إن الأسد واللبؤة يحبان بعضهما البعض كثيرا، ولم يفارقا بعضهما أبدا وكانا يحظيان بشعبية كبيرة بين الزوار.

وفي الفترة الأخيرة، تدهورت صحتهما بشكل حاد بسبب الشيخوخة، وقرر الأطباء البيطريون قتلهما بطريقة رحيمة بحقنة مميتة في وقت واحد، لكي لا يفترقا حتى النفس الأخير.