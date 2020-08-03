بالمايوه على الرملة.. نرمين الفقي تثير الجدل بصور جريئة

اشعلت الفنانة نرمين الفقي مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالة جريئة لها على البحر وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

حيث ظهرت خلالها ترتدي مايوه ونضارة شمس ،وجالسة على كرسي على الشاطىء وعلقت عليها :” اخر يوم في العيد ربنا يسعدكم جميعا ويجعل كل ايامكم أعياد”.

ويذكر أن أخر اعمالها هي مشاركتها في بطولة حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك”، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.