الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة صكوك الأضاحي هذا العام

أعلنت وزارة الأوقاف عن أفضل خمس مديريات فى مسابقة الساعات الأخيرة مشروع مبيعات صكوك الأضاحى التابع للوزارة.





وجاءت مديرية القاهرة فى المركز الأول وحصلت على 200 صك بمبلغ 360000 ألف جنيه، فيما جاءت الجيزة فى المركز الثانى وحصلت على 62 صك بمبلغ 111600 ألف جنيها.





أما فى المركز الثالث فقد جاءت مديرية البحيرة وحصلت على 55 صك بمبلغ 99000 ألف جنيها، أما مديرية دمياط فجاءت فى المركز الرابع 47 صك بمبلغ 84600 ألف جنيها، والإسماعيلية جاءت فى المركز الخامس 45 صك بمبلغ 81000 ألف جنيها.





وجهت وزارة الأوقاف الشكر لتلك المديريات على جهودها وتميزها فى تلك المسابقة فضلا عن تفوقها فى مشروع مبيعات الأضاحى وقد حصلت نسبة مبيعات كبيرة لهذا العام.