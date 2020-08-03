» 1500 راكب علي متن 19 رحلة بمطار القاهرة الدولي اليوم

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير 19 رحلة جوية اليوم الاثنين علي متنها 1500 راكب بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلي عواصم ومدن العالم .
وأشارت مصر للطيران في بيانها الذي نشره " الدستور" إلي أن رحلات اليوم ستكون وجهتها إلي " لندن و باريس و اسطنبول و كوبنهاجن و البحرين والخرطوم و بيروت و نيروبي و أبو ظبي ودبي و ميلانو ".
أما عن الرحلات الداخلية التي تسيرها مصر للطيران فهي إلي كلا من الأقصر و أسوان و رحلتين إلي الغردقة و رحلتين إلي شرم الشيخ و رحلات الشحن الجوي .
جدير بالذكر أن وزارة الطيران المدني استأنفت الحركة الجوية المنتظمة إلي جميع المطارات المصرية أول يوليو الماضي بعد قرابة 3 أشهر من تعليق الطيران بسبب فيروس " كورونا" .
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