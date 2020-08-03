» 1500 راكب علي متن 19 رحلة بمطار القاهرة الدولي اليوم

03 أغسطس 2020 - 10:31 ص

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير 19 رحلة جوية اليوم الاثنين علي متنها 1500 راكب بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلي عواصم ومدن العالم .

وأشارت مصر للطيران في بيانها الذي نشره " الدستور" إلي أن رحلات اليوم ستكون وجهتها إلي " لندن و باريس و اسطنبول و كوبنهاجن و البحرين والخرطوم و بيروت و نيروبي و أبو ظبي ودبي و ميلانو ".

أما عن الرحلات الداخلية التي تسيرها مصر للطيران فهي إلي كلا من الأقصر و أسوان و رحلتين إلي الغردقة و رحلتين إلي شرم الشيخ و رحلات الشحن الجوي .

جدير بالذكر أن وزارة الطيران المدني استأنفت الحركة الجوية المنتظمة إلي جميع المطارات المصرية أول يوليو الماضي بعد قرابة 3 أشهر من تعليق الطيران بسبب فيروس " كورونا" .