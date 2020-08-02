القصة الكاملة لتمثال "مصر تنهض"

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متابعات- محمد إبراهيم

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قال النحات الدكتور أحمد عبدالكريم عبدالنبي، صاحب التمثال المشابه لتمثال نهضة مصر والذي أثار جدلا واسعًا عقب نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعى، إن ردود الأفعال التي حدث بعد نشره لصورة التمثال زائدة عن حدها ولم يتوقع هذا الهجوم الحاد عليه.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أن التمثال لم يكتمل بعد مشيرًا إلى أنه لا يزال يعمل على الانتهاء من تنفيذ التمثال، وأنه تعرض بسبب هذا العمل لإساءة كبيرة.

وأوضح، أن التمثال عبارة عن سيدة تخرج من كتلة صخرية، ولا يمثل أي جهة، سواء حكومية أو غير حكومية، ولم يصمم كي يوضع في ميدان أو مكان ما.

وتداول نشطاء، صورا لـ تمثال وتسبب ذلك في حالة من الغضب والسخرية بين رواد مواقع التواصل، الذين هاجموا الفنان واتتقدوه بتعليقات لاذعة.


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