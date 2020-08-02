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حكم مصرى وحيد في القائمة الأولية لحكام كأس العالم 2022

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«فيفا» يهدد كينيا بالاستبعاد من تصفيات كأس العالم 2022

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حكم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القائمة الأولية للحكام المشاركين في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتواجد المصري محمد أمين عمر في قائمة الحكام الأفارقة للمشاركة في كأس العالم بقطر، ليصبح الحكم المصري الوحيد المتواجد في قائمة حكام القارة الأفريقية.

وتواجد مع أمين عمر الحكم الجزائري مصطفى غربال والمغربي رضوان جيد، والإثيوبي بامليك تيسيما والسنغالي ماجويتي نداي، والناميبي نجامبو ندالا.

وتنطلق بطولة كأس العالم بقطر في الحادي عشر من شهر نوفمبر وحتى الثامن عشر من شهر ديسمبر للعام المقبل.


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