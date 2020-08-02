رسالة كارتيرون للاعبي الزمالك قبل مواجهة للمصري

02 أغسطس 2020 - 04:47 م

طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الزمالك، لاعبيه بالتركيز في الفترة الحالية استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.

كما طالب كارتيرون اللاعبين ببذل ا?قصى جهد في التدريبات والعمل على الظهور بافضل مستوى واستغلال مباريات الدوري لتحقيق الفوز والاستعداد بجدية لمباريات دوري ابطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام بإستاد برج العرب في الإسكندرية.

واختتم المدير الفني للفريق التدريب بإجراء تقسيمة شهدت تركيزا وحماسا كبيرين من اللاعبين لحجز مكان ا?ساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.