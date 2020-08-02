» جلسة أخيرة لـ "الننى" مع بشكتاش لحسم مصيره

02 أغسطس 2020 - 03:13 م

يعقد الدولي المصري محمد النني، جلسة أخيرة مع إدارة بشكتاش عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لحسم مصيره الموسم المقبل وفقا لما ذكرته صحيفة "ملليت" التركية.

وأضافت الصحيفة، أن سيرجين يالتشين المدير الفني لفريق بشكتاش يريد بقاء النني مع الفريق الموسم المقبل، ولكن الراتب الكبير الذي يتقاضاه النني قد يمنع عملية تجديد الإعارة.

وكان محمد النني انضم إلى صفوف بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من أرسنال لمدة موسم على سبيل الإعارة.