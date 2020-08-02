» أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

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بشكل مفاجيء.. تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد تدهور حالته الصحية
بشكل مفاجيء.. تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد تدهور حالته الصحية

المصريون ـ متابعات

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علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد ساعات من نقله إلى نيويورك للعلاج بعد تدهور حالته الصحية.
وكتب آل الشيخ عبر فيسبوك "شكرا أنا بخير الحمد لله".
وتدهورت الحالة الصحية للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ونقل إلى نيويورك بأمريكا لمتابعة تطورات حالته الصحية.


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