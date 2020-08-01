صفاء الهاشم: وزير الخارجية أبلغني بمنع دخول مواطني مصر إلى الكويت

01 أغسطس 2020 - 01:53 م

قالت النائبة الكويتية صفاء الهاشم إن وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر أبلغها بأن قرارا صدر من الصحة العامة بمنع الكويت لعدد من الدول منها مصر إلى الدخول إلى أراضيها.

وكتبت الهاشم على حسابها يف تويتر :" أبلغني للتو الأخ وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر برسالة وزير الصحة التالية : صدر من الصحة العامة بمنع دخول الكويت من دول جديدة من ضمنها مصر علما بأن هناك وقفا لإصدار الإقامات الجديدة و كروت الزيارة وإصدار الفيز لجميع الدول ".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الكويتية السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد بالسفر من الكويت وإليها، باستثناء 7 دول يمنع دخول القادمين منها وهي: بنجلاديش، الفلبين، الهند، سريلانكا، باكستان، نيبال وإيران.

وبحسب ما ذكرته القبس الكويتية فإن منع مواطني الدول السبع من الدخول قرار صحي لا سياسي، مضيفة أن أغلب القادمين من هذه الدول هم من العمالة المنزلية، إضافة إلى الذين يدخلون البلاد أول مرة ويحتاجون إلى عزل صحي قبل عملهم في منازل المواطنين، فضلا عن الأوضاع الصحية الراهنة في تلك البلدان.

وأوضحت أن المصادر أشارت إلى أن قرار المنع قابل للتغيير والتعديل، وأن أغلب الدول لديها قائمة بمنع دخول مواطني بعض الدول لحين دراسة المؤشرات الصحية العالمية والمحلية.







