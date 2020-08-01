  • السبت 01 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر05:16 م
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

بشرى سارة من السعودية بشأن كورونا

الكويت

قرار مصري عاجل بشأن الكويت

السعودية

نجاة أحد السعوديين من كارثة محققة في المدينة المنورة

كامل الوزير

قرار جديد من النقل بشأن عمارة الشربتلي بالزمالك

بشكل مفاجيء.. تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد تدهور حالته الصحية

بشكل مفاجيء.. تركي آل الشيخ يصل نيويورك بعد تدهور حالته الصحية

صفاء الهاشم: وزير الخارجية أبلغني بمنع دخول مواطني مصر إلى الكويت

صفاء الهاشم: وزير الخارجية أبلغني بمنع دخول مواطني مصر إلى الكويت

قرقاش في رده على وزير دفاع تركيا: العلاقات لا تدار بالتهديد

قرقاش في رده على وزير دفاع تركيا: العلاقات لا تدار بالتهديد

حازم إمام يمزق عقده مع الزمالك.. ماذا يحدث داخل القلعة البيضاء

حازم إمام يمزق عقده مع الزمالك.. ماذا يحدث داخل القلعة البيضاء

خامنئي يسخر من ترامب

خامنئي الثمانيني يسخر من ترامب السبعيني ويصفه بـ "الرجل العجوز"

مذيعة بي إن سبورت تكشف مفاجأة عن منعها من الظهور على الشاشة

مذيعة بي إن سبورت تكشف مفاجأة عن منعها من الظهور على الشاشة

إسرائيل تنشر نسخة بالعبرية للقرآن

الحياة السياسية

إسرائيل تنشر نسخة بالعبرية للقرآن
إسرائيل تنشر نسخة بالعبرية للقرآن

عبد القادر وحيد

إسرائيل

القران

نسخة

العبرية

نشر حساب إسرائيل بالعربية الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية للعالم العربي صورة من نسخة للقرآن الكريمة تم ترجمتها بالعبرية.

وكتب الحساب على النسخة المصورة :" القرآن بالعبرية.. هل تعلم أن اليهود اهتموا بترجمة القرآن الى العبرية؟  جاء في ترجمة يوسف ريفلين (والد رئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين) للقرآن: "قيمة خاصة نجدها نحن اليهود في القرآن، كونه أحد أعمال الروح السامية الأكثر إبداعاً".

وسخر العديد من رواد تويتر على ما كتبته صفحة إسرائيل بالعربية، حيث قال أحدهم :" أكيد وهو بيترجمها للعبرية حرّف الآيات اللى فيها اليهود".

وسخر آخر بالقول :" بالله عليك.. أصدقك إزاى وانتم على مدار حياتكم ماحفظتوش عهودكم مع (خالق القرآن ) ازاي بقى هتهتموا بالقرآن بينما أنتم خنتم عهودكم مع خالق القرآن".

وتساءل أحد المغر دين :" سؤال .. هل اليهود يعترفون بالقرآن إنه من عند الله.. هل اليهود يعترفون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ..  وإذا يعترفون لماذا لايؤمنون؟".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم قضائي غير مسبوق في دبي
» أثاث المنازل يسبح في الأمطار في محافظة سعودية
» أبكى تويتر..طفل إيراني لم ير الفاكهة "أكل الموز بهذه الطريقة"
» شاهد.. خانت زوجها فعاقبوها بحمله والطواف به في القرية
» ضيف ثقيل.. "أسد" يشارك عائلة سعودية في ذبح الأضحية
» تقتحم حفل الزفاف وتفاجيء العروس بهذا الأمر
» رئيس وزراء العراق يعلن موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة
» الرابطة الأوروبية تكشف تفاصيل موجة ثانية من فيروس كورونا
» ألف جنيه.. أسعار الذهب تصدم الجميع في أول أيام العيد
» أمن الحج يضبط 2050 مخالفة بالمشاعر المقدسة
» شخص مجهول يضرم النيران في سوق بالعاشر ويسبب خسائر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:55 م

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:17

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية