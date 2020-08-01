إسرائيل تنشر نسخة بالعبرية للقرآن

01 أغسطس 2020 - 11:29 ص

نشر حساب إسرائيل بالعربية الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية للعالم العربي صورة من نسخة للقرآن الكريمة تم ترجمتها بالعبرية.

وكتب الحساب على النسخة المصورة :" القرآن بالعبرية.. هل تعلم أن اليهود اهتموا بترجمة القرآن الى العبرية؟ جاء في ترجمة يوسف ريفلين (والد رئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين) للقرآن: "قيمة خاصة نجدها نحن اليهود في القرآن، كونه أحد أعمال الروح السامية الأكثر إبداعاً".

وسخر العديد من رواد تويتر على ما كتبته صفحة إسرائيل بالعربية، حيث قال أحدهم :" أكيد وهو بيترجمها للعبرية حرّف الآيات اللى فيها اليهود".

وسخر آخر بالقول :" بالله عليك.. أصدقك إزاى وانتم على مدار حياتكم ماحفظتوش عهودكم مع (خالق القرآن ) ازاي بقى هتهتموا بالقرآن بينما أنتم خنتم عهودكم مع خالق القرآن".

وتساءل أحد المغر دين :" سؤال .. هل اليهود يعترفون بالقرآن إنه من عند الله.. هل اليهود يعترفون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم .. وإذا يعترفون لماذا لايؤمنون؟".