إسرائيل تنشر نسخة بالعبرية للقرآن

عبد القادر وحيد
نشر حساب إسرائيل بالعربية الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية للعالم العربي صورة من نسخة للقرآن الكريمة تم ترجمتها بالعبرية.
وكتب الحساب على النسخة المصورة :" القرآن بالعبرية.. هل تعلم أن اليهود اهتموا بترجمة القرآن الى العبرية؟ جاء في ترجمة يوسف ريفلين (والد رئيس دولة إسرائيل رؤوفين ريفلين) للقرآن: "قيمة خاصة نجدها نحن اليهود في القرآن، كونه أحد أعمال الروح السامية الأكثر إبداعاً".
وسخر العديد من رواد تويتر على ما كتبته صفحة إسرائيل بالعربية، حيث قال أحدهم :" أكيد وهو بيترجمها للعبرية حرّف الآيات اللى فيها اليهود".
وسخر آخر بالقول :" بالله عليك.. أصدقك إزاى وانتم على مدار حياتكم ماحفظتوش عهودكم مع (خالق القرآن ) ازاي بقى هتهتموا بالقرآن بينما أنتم خنتم عهودكم مع خالق القرآن".
وتساءل أحد المغر دين :" سؤال .. هل اليهود يعترفون بالقرآن إنه من عند الله.. هل اليهود يعترفون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم .. وإذا يعترفون لماذا لايؤمنون؟".
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