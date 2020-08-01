" الإمارات شطرت الذرة".. بن راشد يعلن عن أول مفاعل نووي سلمي

01 أغسطس 2020 - 10:34 ص

أعلن الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.

وأضاف بن راشد على حسابه في تويتر أن فرق العمل نجحت في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح .. أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الإنجاز.

وأوضح بن راشد أن الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.. الإمارات شطرت الذرة.. وتريد استكشاف المجرة.. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية.. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل.

ويأتي الإعلان عن المفاعل النووي السلمي بالإمارات عقب نجاح الإمارات في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ.