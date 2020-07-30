فيديو..الحكم بحبس فنانة شهيرة وشقيقتها بقضية مخلة بالشرف

30 يوليه 2020 - 03:55 م

بعد أشهر من تفجير الفضيحة التي عرفت بـ"فضيحة المشاهير" أو "قضية حمزة مون بيبي"، التي اتُهمت فيها الفنانة المغربية الشهيرة دنيا بطمة وشقيقتها وعارضة الأزياء عائشة عياش، بالتشهير وابتزاز فنانات ومشاهير بنشر صور فاضحة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تطليق فنانة وفصل إعلامية من قناة "إم بي سي".

أسدل القضاء المغربي الستار على القضية بإدانة دنيا بطمة بالحبس النافذ 8 أشهر، كما قضت المحكمة بسجن ابتسام بطمة، شقيقة المطربة دنيا، عاما واحدا، فيما حكمت بالسجن النافذ عام ونصف على مصممة الأزياء عائشة عياش.

وواجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة، هتافات من قبل الجمهور أثناء خروجها من المحكمة، وظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحظة خروج الفنانة من المحكمة برفقة زوجها محمد الترك، وسط حراسةٍ مشددة، وتجمهر عدد كبير من الجمهور والمراسلين والصحفيين.

في الوقت نفسه، سُمع صوت الهتافات ضدها بسبب قائمة الاتهامات الموجهة إليها مثل التشهير والابتزاز ونشر الشائعات والمساس بحياة المشاهير الخاصة.

وهتف الجمهور ضد بطمة وهي تغادر المحكمة ظهراً قبل النطق بالحكم، بعدما خافت على حملها، إلا أنها واجهت ذلك بالسخرية واللامبالاة، خصوصاً وأنها بدت بمعنوياتٍ مرتفعة، إذ لم تكن تتوقع على ما يبدو أن يصدر حكماً بحقها.

واستمرت أطوار جلسة النطق بالحكم حتى ساعات، صباح اليوم الخميس، وحضرت المطربة دنيا، بعض فتراتها لكنها غادرت قبل النطق بالحكم رفقة زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

وتتابع الفنانة دنيا بطمة في حالة سراح وتم منعها من مغادرة المغرب، فيما تتابع في حالة اعتقال شقيقتها ابتسام وباقي المتهمين في القضية.