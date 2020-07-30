» شاهد.. ضيوف الرحمن بمسجد نمرة استعداداً لخطبة عرفات

عبد القادر وحيد
تواجد حجاج بيت الله الحرام قبل قليل في مسجد نمرة استعداداً لخطبة عرفات، في ظل الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.
وأظهر مقطع فيديو التزام ضيوف الرحمن بالمسافات الآمنة وإرتداء الكمامات ، وفقاً لخطة المملكة للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم .
فيديو | ضيوف الرحمن يتواجدون في مسجد نمرة استعدادا لخطبة #عرفة مع الحفاظ على إجراءات التباعد#الإخبارية #بسلام_آمنين #عرفات pic.twitter.com/rLf9PIp8uM— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2020
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