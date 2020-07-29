  • الأربعاء 29 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:42 م
Advertisements
بحث متقدم
مدبولى

مدبولي: كل المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري في تحسن

بطلا ملاكمة يقتلان أبًا لثلاثة أطفال (تفاصيل مـأساوية)

بطلا ملاكمة يقتلان أبًا لثلاثة أطفال (تفاصيل مـأساوية)

وزارة المالية

تطبيق ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة

وزيرة الصحة

بشرى.. خروج جميع مصابي كورونا من المدن الجامعية

السيسي

فنانة شهيرة تستغيث بالرئيس:" هنموت من الجوع"

طبيب الغلابة

شقيق محمد مشالي يكشف مفاجأة عن طريقة وفاته

مدبولي: سنعود لإجراءات قاسية حال تزايد مصابي كورونا

مدبولي: سنعود لإجراءات قاسية حال تزايد مصابي كورونا

الرئيس عبدالفتاح السيسى

السيسى يصدق على تعديل أحكام قانون التربية العسكرية

قرقاش: ندعو لتغليب الحكمة ووقف طبول الحرب في ليبيا

قرقاش: هذا الأمر بشرى للمنطقة

عادل الكلباني

الإنسان كفور وظلوم.. إمام الحرم المكي السابق: الإنسانية ليست رُتْبة

"عارية الصدر".. تسريب صورة فاضحة لفنانة شهيرة ترتدي قطعة واحدة

الصفحة الأخيرة

فنانة
فنانة

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد 18 عامًا من الاعتزال

#

هل تستطيع تخمين هوية الطفلة الموجودة بالصورة؟ .. فنانة تشتهر بالجمال

#

صدمة.. فنانة شهيرة تنشر صورة عارية: "أنا نار ليل ونهار"

#

ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد خروجها من السجن ونجاتها من الإعدام

عارية

فنانة

بيونسيه

فاضحة

حالة من الجدل انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب صورة فاضحة لفنانة شهيرة يتابعها الملايين حول العالم.

الصورة التي تم تسريبها وحظيت بانتشار واسع على "السوشيال ميديا"، للفنانة العالمية "بيونسيه"، حيث ظهرت عارية الصدر ترتدي قطعة واحدة سفلية "أندر".

وظهرت "بيونسيه" وهي واقفة وكأنها هي من أخذت هذه الصورة وتضع يديها على صدرها، فغطت جزءاً قليلاً منه، ولم ترتدِ سوى سروال داخلي أسود.

وحظيت الصورة بإهتمام كبير، كونها من الإطلالات التي باتت نادرة، بعد قرار بيونسيه بالاطلالات "الآمنة".

وحقّقت بيونسيه شهرةً عالميّةً بصوتها القويّ وأغانيها المميّزة، إضافةً إلى أدائها الفريد خلال عروضها المباشرة، حصلت على العديد من الجوائز، منها عشر جوائز غرامي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حميات جرجا تعلن خلوها من كورونا
» شاهد.. مخلوق بحري ضخم يصيب رواد الشاطئ بالصدمة
» قطر تدخل ضمن الدول الأكثر تضررًا بكورونا
» 1759 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» 5 آلاف غرامة ذبح الأضاحي في الشارع
» وجدوها جثة هامدة .. خرجت لشراء ملابس العيد مع خطيبها
» مقاتلات روسية ترافق "رافال" الفرنسية في سماء الهند
» تحرك سريع من النقابة بعد انتشار صور "نجاة الصغيرة"
» إصابة مدافع الأهلى بتمزق في أربطة الكاحل
» مرسوم ملكي لعاهل الأردن بخصوص الانتخابات النيابية
» موعد عودة "الشحات" لتدريبات المارد الأحمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:57 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية