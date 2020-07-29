فنانة شهيرة تستغيث بالرئيس:" هنموت من الجوع"

29 يوليه 2020 - 04:10 م

أطلقت الفنانة حنان شوقي، مناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توقف مصدر رزقها وزملاء لها في الوسط الفني بعد عدم عرض شركات الإنتاج أعمال عليهم، فضلًا عن ضياع حقوق مالية لها لدى بعض شركات الإنتاج التي ترفض إعطائها حقها.

وكتبت الفنانة حنان شوقي، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"مناشدة….أناشد الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي رئيس المصريين وأقول له يا سيادة الرئيس حضرتك قولت قبل كده إن كل فرد في مصر هياخد حقه ونحن لا نرضى بظلم أحد".

وأضافت : " ها أنا أشكو إليك من انسانة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن ويرفضون أن يعطوني حقي فقد تعاملت مع شركة ريمون مقار للانتاج ولي عندهم مبلغ ( ..) منذ سنوات ويرفضون اعطائي باقي حقوقي ، كما تعاملت مع شركة محمود شميس ولى عندهم مبلغ (…)".

واستكملت "شوقي":"هؤلاء ويرفضون أيضا اعطائي حقى ، وعندما لجأت للنقابة قال لى النقيب الدكتور أشرف ذكى ارفعى قضية وحضرتك عارف إن القضية ستكلف مبالغ للمحامين وأنا ليس مع ما يكفي لهذا".

واختتمت حنان منشورها قائلة:"فضلا على إنى أشكو إليك يا سيادة الرئيس تجاهل شركات الانتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل فماذا يفعل هؤلاء والفن مصدر رزقهم الوحيد هل نموت جوعاً أو نموت قهراً ؟ ، ألجأ إليك سيدى الرئيس أنا وكثير من أصدقائى لحل مشاكلنا ، وأعانك الله علينا…وحفظ الله مصر".