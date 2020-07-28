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وزير قطاع الأعمال:

مصر تفتتح أكبر مصنع غزل في العالم سبتمبر 2021

الحياة السياسية

هشام توفيق وزير قطاع الاعمال
هشام توفيق وزير قطاع الاعمال

المصريون ـ متابعات

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كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجمع الصناعي في الروبيكي، اليوم الثلاثاء، يعد جزء من المشروع الكبير الذي تعمل عليه الدولة في تطوير 23 شركة للغزل والنسيج و3 شركات للمحالج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وأضاف "توفيق" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "ten"، أن المجمع الصناعي يمثل 8% من طاقة المشروع الكبير الذي سيطال تطوير شركات الغزل في مصر، وتابع: "آخر مصنع سيتم تنفيذه في النصف الثاني 2022".
وكشف وزير قطاع الأعمال عن أنه سيتم إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بمصر، وسيتم افتتاحه في سبتمبر من عام2021 بالمحلة الكبرى، مشيرًا إلى أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العاملة، ويعمل به 7 ملايين مواطن، وهو من أهم الصناعات التحويلة لها امتداد في قطاع الزراعة.

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