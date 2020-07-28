مصر تفتتح أكبر مصنع غزل في العالم سبتمبر 2021

28 يوليه 2020 - 10:40 م

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجمع الصناعي في الروبيكي، اليوم الثلاثاء، يعد جزء من المشروع الكبير الذي تعمل عليه الدولة في تطوير 23 شركة للغزل والنسيج و3 شركات للمحالج بتكلفة 21 مليار جنيه.



وأضاف "توفيق" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "ten"، أن المجمع الصناعي يمثل 8% من طاقة المشروع الكبير الذي سيطال تطوير شركات الغزل في مصر، وتابع: "آخر مصنع سيتم تنفيذه في النصف الثاني 2022".

