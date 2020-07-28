الحكومة البريطانية عن وفاة "مشالي": العالم فقد أحد عظمائه

نعت روزى دياز، المتحدث الإقليمي باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي الذي وافته المنية فجر اليوم، والذي أفنى عمره لخدمة أهالي منطقته.





ونشرت روزى دياز، المتحدث الإقليمي باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر حسابها بموقع تويتر، صورة للدكتور محمد مشالى، وعلقت قائلة: "فقد العالم اليوم إنسانًا عظيمًا كرّس حياته لمساعدة الفقراء وعلاجهم بمقابل رمزي وبدون مقابل".





وأضافت: "أحزنني كثيرًا خبر وفاة الدكتور محمد مشالي المعروف بـ طبيب الغلابة تعازيّ لعائلة الفقيد وللعالم أجمع ولاسيما شعب مصر".