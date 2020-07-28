معيط: مصر الوحيدة بالأوسط وأفريقيا تحتفظ بثقة مؤسسات التصنيف الائتماني

28 يوليه 2020 - 02:46 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة "فيتش" بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى" B +" ، يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني فى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا" وتجاوزها.

و أضاف الوزير في البيان الذي نشرته "الوطن" أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي تم تثبيت تصنيفها الائتماني مع استقرار النظرة المستقبلية لأداء اقتصادها، من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة "ستاندرد اند بورز" و"موديز" و"فيتش".

جدير بالذكر أن تقرير مؤسسة "فيتش" أكد أن جائحة "كورونا" ستؤثر سلبا على بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل مؤقت، ولكنه أشار أيضا إلى قدرة واستطاعة الحكومة على تجاوز تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية.