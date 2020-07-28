وداع مؤثر بين صلاح ونجم ليفربول

ودع الكرواتي ديان لوفرين مدافع فريق ليفربول المنتقل مؤخرا إلى سانت بطرسبرج الروسي، زميله المصري محمد صلاح.

وودع محمد صلاح لوفرين عقب إعلان ليفربول رحيله، قائلا:"شكرًا لك على كل ما فعلته من أجل ليفربول، شكرًا لك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى لك مستقبلًا رائعًا، ومشوار ناجح مع فريقك الجديد ومع عائلتك، أراك قريبًا".