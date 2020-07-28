اليوم.. الأهلي يواجه الجونة في ثاني جولاته الودية

28 يوليه 2020 - 10:30 ص

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثاني مبارياته الودية مساء اليوم الثلاثاء، حين يلتقي نظيره الجونة استعدادًا لعودة مسابقة الدوري الممتاز ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك على ملعب التتش بالجزيرة.





المباراة ستكون فرصة أمام الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين مع بدء العد التنازلي لمباراة إنبي التي سيعود بها الأهلي للأجواء الرسمية بعد توقف طويل بسب انتشار فيروس كورونا المستجد.









ويسعى فايلر اليوم لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين سواء الذين شاركوا أمام سموحة مثل الصاعدين محمد شكري وعربي بدر أو غيرهما.









ويبقى صالح جمعة لاعب الفريق هو مثار الجدل الذي لا يتوقف في الأهلي وهل سيشارك اليوم بعد تنفيذ برنامج بدني مكثف في الأيام الماضية أم سيستمر تجميده بقرار من فايلر.









كما سيسعى فايلر لتجربة بعض الجمل الفنية والخططية التي يسعى لتطبيقها في المباريات الرسمية بجانب رغبته في معرفة مدى تعلم اللاعبين من الأخطاء.









وشهدت التدريبات الماضية تركيزًا من جانب فايلر على تصحيح عدد من الأخطاء الفنية والخططية وحذر من اللعب بشكل سلبي عن طريق الاستحواذ على الكرة بطريقة فردية.







