» فنانة شهيرة بعد إصابتها بمرض جنسي: لازم ندرس الجنس في المدارس

28 يوليه 2020 - 08:24 ص

أثارت فنانة وخبيرة أزياء شهيرة موجة من الجدل بعد مطالبتها بتدريس المواد الجنسية في المدارس.



وقالت روان بن حسين إنها تقترح تدريس المواد الجنسية للمراهقين بالدول العربية .



وأضافت: أنا ما أقدر ألوم أنفسنا، المفروض نبدأ من المدارس ويكون لدينا مادة جنسية يتعلمها المراهقون، لأنه في مجتمعنا المحافظ ما راح تقعد معنا أمهاتنا

ويكلمننا ويفهمننا لأنهن أصلًا يمكن لسن فاهمات ولا عمرهن سمعن عن الأمراض

الجنسية.



وكانت روان أعلنت إصابتها بمرض جنسي نتيجة خيانة زوجها لها مع فتيات ليل.

