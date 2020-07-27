» الأربعاء القادم.. "بن شرقي" و"أوناجم" يعودان للقاهرة

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تونس

عودة

الزمالك

المغرب،

طيران


قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إنه تواصل مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب اليومين الماضيين.. مشيرًا إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي فريق الزمالك إلى القاهرة يوم الأربعاء أو الخميس المقبل في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.
وأضاف "أمير" أن تأخر عودة بن شرقي وأوناجم جاء بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.
وفاز الزمالك على وادي دجلة وديا مساء أمس على ملعب بتروسبورت برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.

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