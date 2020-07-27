» الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجونة وديا

27 يوليه 2020 - 12:30 م





يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الشهر المقبل.

ويختتم الفريق استعداداته اليوم لودية الجونة المقرر لها غدًا في التتش والتى ستكون الثانية والأخيرة قبل استئناف الدوري الذي تم تجميده منذ منتصف مارس الماضي بسبب "كورونا".

ويتطلع فايلر لتجربة لاعبيه في لقاء الغد بعدما ظهروا بشكل جيد في مباراة سموحة الودية مساء الخميس الماضي والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا "هدفين" ومروان محسن وأجاي.