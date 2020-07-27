تعليق غريب لخالد أبو بكر علي واقعة الاعتداء علي مصري بالكويت

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الكويت

خالد أبو بكر

أون إي



عقب الإعلامي خالد أبو بكر، علي واقعة تعدي شخص كويتي على مواطن مصري بالكويت ، قائلا :"يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم ولا تحتاج لكل هذا الغضب ،حقه هيرجع ".

 وأضاف "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، قائلا:" أنه على الفور تم القبض على المواطن الكويتي، مشيرًا إلى أن القنصل العام تدخل، ويحق له حضور كافة التحقيقات مع المتهم .

ووجه "أبو بكر"، رسالة للمواطن المصري المعتدي عليه ، قائلا :" كرامتك من كرامتنا ، وتحرك الدولة في كان مشرف، وبه رسالة لكل الجاليات المصرية الموجودة بالخارج أن هدف السفارات هو حماية المصريين المتواجدين بالخارج".

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