تعليق غريب لخالد أبو بكر علي واقعة الاعتداء علي مصري بالكويت

27 يوليه 2020 - 11:05 ص





عقب الإعلامي خالد أبو بكر، علي واقعة تعدي شخص كويتي على مواطن مصري بالكويت ، قائلا :"يمكن أن تحدث في أي مكان في العالم ولا تحتاج لكل هذا الغضب ،حقه هيرجع ".



وأضاف "أبو بكر"، من خلال برنامج "كل يوم " المذاع علي فضائية " أون إي"، قائلا:" أنه على الفور تم القبض على المواطن الكويتي، مشيرًا إلى أن القنصل العام تدخل، ويحق له حضور كافة التحقيقات مع المتهم .



ووجه "أبو بكر"، رسالة للمواطن المصري المعتدي عليه ، قائلا :" كرامتك من كرامتنا ، وتحرك الدولة في كان مشرف، وبه رسالة لكل الجاليات المصرية الموجودة بالخارج أن هدف السفارات هو حماية المصريين المتواجدين بالخارج".

