» هروب عريس في ليلة الدخلة لسبب أغرب من الخيال

27 يوليه 2020 - 10:35 ص

تعرضت فتاة بالغة من العمر 23 عاما ، لأسوأ موقف يمكن أن تتعرض له فتاة في ليلة زفافها، فقد هرب عريسها قبل ساعات من بدء الحفل وأغلق هاتفه حتى لا يتمكن شخص من الوصول إليه.









ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن العروس المكلومة روت قصة عريسها من حفل الزفاف بعد ورود مكالمة من رقم غريب له.









أوضحت العروس أنها على علم أن العريس تعرض لحادث سير منذ 3 سنوات وفقد الذاكرة، وكنها علمت من والدته أنه كان مرتبط بفتاة و كان على وشك الزواج منها .

















حاولت الفتاة قطع أي صلة يمكن أن تذكره بالفتاة التي كان يريد الزواج منها ، و لكن لم يخطر ببالها أن القدر سيفاجئها في يوم زفافها و يرد مكالمة للعريس من حبيبته السابقة ليتذكر فيها كل شئ و تعود إليه ذاكرته كل الأحداث .







