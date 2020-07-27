أديب عن التعدي على مصري بالكويت: "كان راجل "

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة التعدي على شاب مصري بالكويت يدعى وليد، قائلا: الدولة المصرية تتعامل بشكل حاسم وصارم وحازم تجاه رعاياها في الخارج".

 وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا :" المواطن المصري صاحب الواقعة كان ثابتا، وكان رجلا، وكان متحملا "عشان لقمة عيشة"، لافتا إلى أنه لم تمر ساعات على انتشار الواقعة وتحركت الدولة بمؤسساتها.

 وتابع: "كانوا بيقولوا المصري مالهوش دية،ولكن الوضع اختلف، الدنيا كلها تحركت، وتم القبض على المعتدي، وليد مواطن مصر يستحق كل دعم وحماية، معقبا:"هذا الشاب تحمل ما لا يتحمله أحد".

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