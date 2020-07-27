» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الإثنين 17 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.98 جنيه .
وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك قناة السويس 15.94 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.04 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .
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