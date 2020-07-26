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فنانة شهيرة تفجر مفاجأة عن استغلالها بطريقة صادمة

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أمل العوضي
أمل العوضي

محمد فضل

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نصب

استغلال

فنانة كويتية

أمل العوضي

فجرت الفنانة الكويتية الشهيرة، أمل العوضي، مفاجاة ردًا على الهجوم عليها وتوجيه اتهامات لها عبر السوشال ميديا بشأن سرقة مبلغ مالي ضخم من أحد عملائها يدعى "حاتم"، ، حيث خرجت عن صمتها لترد على الاتهامات، نافية تماماً صحة هذه الاتهامات .

وقالت العوضي في رسائل لها عبر “سناب شات”، إنها هي من تم استغلالها وكادت تتعرض للنصب، معربة عن توجهها لمقاضاة جميع الحسابات التي تداولت الخبر بدون أدلة .

وأضافت: “هناك كلام متداول عبر السوشال ميديا من شخص يدعى حاتم بأني استوليت على أمواله، هذا الكلام عار تماما من الصحة، وسأقاضي الأشخاص مطلقي هذه الإشاعة ومدعيها أيضاً ”.

وتابعت: “أنا مو مضطرة أبرر لأحد.. لكن الواقعة باختصار.. اتفقنا على معرض راح يكون في مكة المكرمة .. ومشيت بالاتفاق وأعلنت ذلك بدل المرة مرتين .. وأنت حطيت بوسترات وسوقا بإسمي ”.

واختتمت: “كنسلتني قبل بيوم .. انت اللي أخليت بالاتفاق مو أنا وحتي في بنود عقدك تعلمني قبل بأربعة أيام مو بيوم ..وعلى كل لو لك حق راح تاخده.. على عيني وراسي مو أقبل حدا يستغلني .. أكره الحرامية والنصابين ..الحمد لله والشكر لله ”.



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