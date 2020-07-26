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توافد كبير لأعضاء الزمالك على الجمعية العمومية

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جمعية عمومية

شارك عدد كبير من أعضاء نادي الزمالك، في فعاليات الجمعية العمومية بالنادي لمناقشة الميزانية وما يتضمنه جدول الأعمال.

وتوافد الأعضاء للمشاركة في الجمعية والتي تستمر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء اليوم وغدا تأكيدا لدعمهم للنادي ومجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

في الوقت نفسه فقد قرر المجلس و تأكيدا على الشفافية و النزاهة عدم دخول النادي يومي الجمعية العمومية إلا لحاملي كارنيه العضوية فقط.


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