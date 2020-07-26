الإمارات تحذّر من هذا الخطر في المنطقة

26 يوليه 2020 - 11:40 ص

حذر أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، من خطر كبير يهدد سيادة العرب في المنطقة.

وأضاف قرقاش في تدوينة له على حسابه في تويتر : " لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها.. ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي" .

كما كتب قرقاش في تدوينة سابقة : " إن تضخيم دور الإمارات يبيّنها وكأنها الرقم الصعب والدولة التي ترفع لواء التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي دعايةٌ مجانيةٌ لا نستحقها كلها، فنحن شريك لقوى خيّرة في المنطقة تسعى إلى الإستقرار والتنمية وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية" .

وأشار أيضا إلى أن العالم العربي وعواصمه لا يمكن أن يكون مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب.