  • الأحد 26 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:23 ص
Advertisements
بحث متقدم
فاروق جعفر

فاروق جعفر يعتذر ويتراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أول رد من وزيرة التضامن على تعذيب فتيات بدار الأيتام

عمرو أديب

"أديب": مصر تريد اتفاق واضح وملزم وجيد لسد النهضة

إبراهيم حسن

تعليق ناري من إبراهيم حسن على تصريحات فاروق جعفر

«كبار العلماء» عن مشروع قانون دار الإفتاء: لا مجال للمتربصين بمصر

«كبار العلماء» عن مشروع قانون دار الإفتاء: لا مجال للمتربصين بمصر

الكويت

الكويت.. إنهاء العزل التام في هذه المنطقة

يقطع زوجته ويرمي جثتها في خزان الصرف الصحي

يقطع زوجته ويرمي جثتها في خزان الصرف الصحي

سلمان وولي عهده

عاجل.. العاهل السعودي يوافق على مقترح قدمه محمد بن سلمان

صلاح

"صلاح" يحتفل بصورة عائلية من قلب الأنفيلد

كورونا

مستشار "السيسي" يزف بشرى سارة بشأن القضاء على "كورونا"

الصحة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

آخر الأخبار

كورونا في مصر
كورونا في مصر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات تصنيع لقاح "كورونا"

#

الصحة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

#

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

#

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتبرع بالبلازما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم، السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و 4558 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "السيسي" يؤكد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة
» الصحة تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر
» الكشف عن مفاجأة فى موقع حادث غرقى "الأدبية"
» نصائح هامة قبل شراء الأضحية وطريقة اختيارها
» "الديهي": أردوغان يكشف أطماعه أمام قبر أتاتورك
» عروسان يفرضان على المدعوين ملابس الزفاف.. ويهددان الممتنعين
» فيديو.. لحظة تحطم طائرة في مبنى سكني
» وفاة فنان عربي شهير بسبب "كورونا"
» تفاصيل الاتهامات الأمريكية لـ «سنغافوري» بالتجسس لصالح الصين
» "راضي" يكشف استعراض "السيسي" استراتيجية صناعة السيارات بمصر
» كورونا يتفشى في دولة عربية بشكل خطير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:37 ص

  • فجر

    03:37

  • شروق

    05:13

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية