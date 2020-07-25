مشهد جريء وقبلة ساخنة.. تعليق صادم من فنانة شهيرة على الضجة

25 يوليه 2020 - 05:44 م

أثار مشهد الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، وهي تؤدي قبلة ساخنة مع الفنان مهيار خضور، ضمن فيلم "شارع شيكاغو"، الجدل والغضب بين الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق للفنانة، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب قبلتها التي ظهرت في الملصق الدعائي وفي إعلان مسلسلها الفني الجديد "شارع شيكاغو"، قالت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الجديد" اللبنانية، إنها تتقبل الانتقاد وليس لديها أزمة حدوث ضجة، وتعلم أن الناس مصدومة، وهذا شئ كان متوقعا، ولكنها لم تتوقع أن تكون الصدمة بهذه البشاعة، فمن حق هؤلاء أن ينتقدوا، ولكن ليس من حقهم التجريح بأي شكل من الأشكال.

وأضافت سلاف فواخرجي: "أنا لست ضد الانتقاد، ولست ضد أن يتعرض الناس لصدمة ويتفاجؤوا، وما يحبوا هذا العمل، إذا كانت هذه الصورة جرحت البعض فردود أفعالهم كانت سلبية للغاية، وهذا الشيء كان جارحا أكثر، قامت الدنيا وما قعدت بسبب قُبلة، وأرى أن هذا طبيعي لأنه شيء جديد بالنسبة لي، ولكني مؤمنة بما أقدمه، ولو لم أكن كذلك لما أقدمت على تلك الخطوة، وأنا لست بحاجة لدعاية أو إثارة بلبلة، فأنا أعشق عملي وأخلص له ليس إلا".

وأثار مشهد ضمن الإعلان الترويجي لمسلسل "شارع شيكاغو" جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن المشهد قبلة جمعت بين الممثلة سلاف فواخرجي، والممثل مهيار خضور، وعرضت ضمن أحد المقاطع المصورة المخصصة للترويج للعمل الفني.