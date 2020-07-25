"صلاح" يلمح لرحيله عن ليفربول الموسم المقبل

25 يوليه 2020 - 02:53 م

أثار الدولي محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، الشكوك حول مصيره من البقاء بين صفوف بطل الدوري الإنجليزي، بعدما أكد أنه لم يحسم مستقبله بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن صلاح ألمح إلى إمكانية رحيله عن صفوف ليفربول خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيكون صدمة كبيرة بالنسبة للريدز، الذي سيجد صعوبة بالغة في سد الفجوة التي سيتركها الفرعون المصري بعد رحيله عن صفوف الريدز.

وأبرزت الصحيفة البريطانية، تصريحات محمد صلاح الأخيرة، التي أكد خلالها أنه لا يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، ما يشير إلى إمكانية رحيله عن صفوف ليفربول خلال الأيام المقبلة، في ظل دخوله دائرة اهتمام العديد من الأندية، وعلى رأسهم يوفنتوس، بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.