إصابة تشافي مدرب السد القطري بفيروس كورونا

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فيروس كورونا

السد القطري

تشافي

أعلن نادي السد القطري، إصابة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال تشافي خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: ” اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس”.

وأضاف ” قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر، جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-19”.

وتابع في تصريحاته  “لحسن الحظ أشعر أني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل”.

وكان تشافي ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي برشلونة، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة.

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