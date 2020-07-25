إصابة تشافي مدرب السد القطري بفيروس كورونا

25 يوليه 2020 - 12:32 م

أعلن نادي السد القطري، إصابة الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعدوى فيروس كورونا المستجد.





وقال تشافي خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: ” اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس”.





وأضاف ” قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر، جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-19”.





وتابع في تصريحاته “لحسن الحظ أشعر أني بخير لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل”.



