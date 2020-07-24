وزير الري السابق :إثيوبيا أعلنت بوضوح هذا الأمر الخطير

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قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة بعيدة عن المسئولية، وعن روح ما جاء على لسان الاتحاد الأفريقي.
وأضاف"علام " خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة mbc مصر ،  اليوم الجمعة أن إثيوبيا أعلنت أنها لا ترغب في اتفاقية مُلزمة بشأن سد النهضة، معتبرا أنه أمر محير.
 وتابع :" إذا استطاع الاتحاد الأفريقي أن يلزم إثيوبيا بتصريحات الاتحاد "فأهلا وسهلا" بالمفاوضات . مشيرا  إلى أنه كان يتمنى أن تستدعي الحكومة المصرية السفير الإثيوبي على هذه التصريحات المعادية والمخالفة لما تم الاتفاق عليه في الاتحاد الأفريقي.
وأشار " وزير الري الأسبق " الي أنة  يرى إذا لم تلتزم أثيوبيا بتعليمات الاتحاد الأفريقي، فيجب على مصر التوجه لمجلس الأمن  فورا لاتخاذ اللازم للحفاظ علي حقوقها. 

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