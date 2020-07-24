  • الجمعة 24 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر10:00 م
Advertisements
بحث متقدم
الدقهلية

تفاصيل مقتل شاب دافع عن شقيقته من التحرش بالدقهلية

مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

كمامة

طلب منه ارتداء الكمامة.. فوجه المسدس إلى رأسه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تصعيد أمريكي: القنصليات الصينية ضالعة في التجسس

الفيديو

فيديو.. صراخ ودماء داخل طائرة إيرانية اعترضتها مقاتلتان أمريكيتان

أمير الكويت

بيان حاسم من الديوان الأميري بالكويت حول الشيخ صباح

وزير الحج

تصريح مفاجئ من وزير الحج السعودي بشأن المسئولين في بلاده

بي ان سبورت

مفاجأة.. الدوري الألماني ينهي تعاقده مع "بي إن سبورت"

الذهب

ارتفاع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقمًا غير مسبوق

كرة قدم

نجم عربي مطلوب في دفاع ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية

تصعيد أمريكي: القنصليات الصينية ضالعة في التجسس

آخر الأخبار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

ضابط أمريكي يعتدي على فتاتين في عمر أحفاده

#

صور.. أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 134

#

تكثيف إجراءات الإغلاق لاحتواء تفشي كورونا في بكين

#

صور صادمة..كويتية شهيرة في أحضان فنان أمريكي شبه عارية

قال مسؤولون كبار بالحكومة الأمريكية الجمعة، إن القنصليات الصينية في أكثر من 24 مدينة أمريكية "تساعد جنود الحزب الشيوعي السريين الذين يتظاهرون كطلاب للمشاركة في أعمال تجسس".

يأتي ذلك بعد اعتقال اثنين ممن قيل إنهما من أصول عسكرية الصينية داخل القنصلية الصينية في هيوستن بولاية تكساس، واتهامهما يوم الثلاثاء بمحاولة سرقة أبحاث لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال مسؤول كبير في وزارة العدل، إن الأنشطة في قنصلية هيوستن، "هي نموذج مصغر نعتقد أنه ضمن شبكة أوسع من الأفراد في أكثر من 25 مدينة تدعم هذه الشبكة من خلال القنصليات"، مشيرًا إلى أن "القنصليات الصينية تقدم للأفراد في تلك الشبكة إرشادات حول كيفية التهرب وعرقلة تحقيقاتنا"، بحسب وصفه.

واعتبر أن ما حصل داخل القنصلية الصينية في هيوستن كان "مجرد غيض من فيض" وأثار ناقوس الخطر بشأن استغلال القنصليات "للتجسس" بسبب وضعها السيادي.

ومساء الخميس، ألقت السلطات الأمريكية القبض على امرأة كانت مختبئة داخل في القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، واتهمتها بأنها جزء من مخطط لأفراد من الجيش الصيني كذبوا بشأن التأشيرة التي حصلوا عليها.

وقال مسؤول وزارة العدل، إن "أنشطة التجسس والتأثير التي تنفد من القنصلية يمكن أن ترتفع في نهاية المطاف إلى مستوى يهدد أمننا القومي".

ووفق مسؤولين، فإن الاعتقالات التي جرت الثلاثاء جاءت بعد فترة طويلة من المفاوضات المتوقفة حيث رفض مسؤولون من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم احترام السيادة الأمريكية، بحسب ما نقلت صحيفة "نيوريورك بوست".

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "منذ سنوات ونحن نطلب من جمهورية الصين الشعبية وقف هذه الأنشطة الإجرامية الخبيثة"، وفق تعبيره. 

وتابع: لقد ظل الحزب الشيوعي الصيني يفلت من هذا لفترة طويلة. لقد حان الوقت للعمل وهذا ما قمنا به".

وتكثف الحكومة الأمريكية، هجماتها على الصين حيث تواجه تدقيقًا دوليًا مكثفًا لإخفاء أصول فيروس كورونا وسرقة الملكية الفكرية الأمريكية واحتجاز الأقليات مثل الأويجور.

وحذر وزير الخارجية مايك بومبيو الخميس من أن الولايات المتحدة لن تتجاهل بعد الآن حكم الصين "الشمولي" والتجسس في الولايات المتحدة.

وأضاف: "لقد تجاهل قادتنا أو قللوا من شأن كلمات المنشقين الصينيين الشجعان الذين حذرونا من طبيعة النظام الذي نواجهه طيلة عقود عديدة. لا يمكننا تجاهلها بعد الآن".

من جانبها، وصفت الصين، الجمعة، خطاب وزير الخارجية الأمريكي بأنه مليئ بـ"بالتحيز الأيديولوجي"، وأنه "تجاهل الحقائق"، مشيرة إلى أن بومبيو "قام بهجوم خبيث على الحزب الشيوعي الصيني والنظام الاجتماعي الصيني".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، الصيني وانج وين بين، إنه "لفترة من الوقت، أثار بعض السياسيين الأمريكيين عمداً نزاعات أيديولوجية، وتحدثوا عن تغيير الصين، وزرع الخلاف بين الصين ودول أخرى".

وأضاف حول إغلاق بلاده للقنصلية الأمريكية في تشنجدو، إن "بعض العاملين في القنصلية الأمريكية العامة في تشنجدو يشاركون في أنشطة لا تتوافق مع هوياتهم، وقد تدخلوا في الشؤون الداخلية للصين، وأضروا بمصالح الأمن القومي للصين".

وأوضح أن إغلاق القنصلية الأمريكية يعد "ردًا مشروعًا وضروريًا"، على مطالبة الولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

الحملة الفرنسية.. ومثقف الصفعات اللذيذة

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. عمره 103 عام ويشفى من "كورونا"
» صورة صادمة: شاب يتجرد من ملابسه ويستخدم الكمامة في مكان لا يصدق
» امرأة يتحول برازها إلى اللون الفضي
» "بنزيما" يباغت رئيس الاتحاد الفرنسي برد ساخر
» اتهام "بيل جيتس" بالتسبب في وجود كورونا
» 6 طرق لحرق دهون البطن وفقدان الوزن دون ممارسة الرياضة
» البرق يحرق منزلاً بولاية جيرسي الأمريكية
» رغم كورونا.. هذه الدولة تقيم صلاة العيد في المساجد
» تعرف على موعد لقاء الأهلي وسموحة اليوم
» الداخلية تفاجئ المواطنين قبل عيد الأضحى
» بعد تعذر الحج.. أعمال ثوابها أعظم عند الله من أداء الفريضة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:36 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    19:01

  • عشاء

    20:31

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية