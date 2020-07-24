قوانين عاجلة بشأن "تزيين النساء" في السعودية

24 يوليه 2020 - 04:40 م

كشف مجلس الوزراء السعودي اليوم الجمعة، عن عدة ضوابط فيما يتعلق بتزيين النساء.



وأعلن المجلس موافقته على تعديل أربع مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي.



وفيما يلي نص التعديلات:



أولًا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي:



"يُشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة".



ثانيًا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة).



ثالثًا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي:



"تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة".



رابعًا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:



"تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية".



