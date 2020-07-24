" الكمامة " قد تكون خطيرة في هذه الحالة

24 يوليه 2020 - 02:32 م

تعتبر " الكمامة" هي الحامي الواقي من خطر التعرض للإصابة بفيروس " كورونا " المستجد إلا أن الأطباء حذروا من بعض السلوكيات الخاطئة والتي قد تؤدي إلي زيادة المخاطر .

و أشار الخبراء إلي أنه من الضروري عدم سحب الكمامة إلي الذقن في ظل الجائحة لأن القناع وهو علي الوجه فتكون الرقبة مكشوفة مما يعني أن أي قطرات عرق قد تحتوي علي فيروس" كورونا" و يمكن أن تهبط علي الرقبة مما يجعلها منطقة ملوثة وبالتالي تتلوث الكمامة.

وأضاف الخبراء أنه بمجرد سحب الكمامة مرة أخري علي الوجه وبعد أن تلوثت فأنها تصبح مصدر للإصابة بأي فيروسات أو جراثيم كانت علي الرقبة .